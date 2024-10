Altro importante riconoscimento per “Sulla terra leggeri”. Il festival letterario è stato infatti scelto dal Salone Internazionale del Libro di Torino per portare anche in Sardegna “Adotta uno scrittore”, una delle iniziative che la grande rassegna torinese da molti anni dedica alle scuole.

L’iniziativa, ideata diciassette anni fa, ha visto coinvolte centinaia di classi, ma anche realtà diverse dalla scuola tradizionale, come le sezioni carcerarie. Ed è appunto in una sezione del carcere di Uta che si svolgeranno i tre incontri, tenuti dallo scrittore Flavio Soriga.

Il primo è in programma domani 10 aprile dalle 13,30, Coordinatrice del progetto la professoressa Claudia Zito. L’obiettivo è quello di favorire uno scambio reale tra l’autore e gli studenti che lo adottano, un incontro tra diverse esperienze, sensibilità, passioni, curiosità, interessi.

“I giovani che partecipano ad ‘Adotta uno scrittore’ hanno una grande opportunità: quella di appassionarsi alla lettura e alla cultura, due strumenti fondamentali per essere liberi e poter scegliere che cosa diventare – ha dichiarato il Presidente dell’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte Giovanni Quaglia –. L’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte è da sempre al fianco di questo progetto, perché fa crescere nuovi semi di sapere, dialogo e bellezza nelle scuole e in alcuni luoghi-simbolo di fragilità e marginalità, come gli istituti carcerari, in modo che il valore della lettura possa coinvolgere anche chi è più in difficoltà”.