Al via il Carnevale nuorese che partirà sabato 14 febbraio con la festa in piazza e si concluderà domenica 22, con la sfilata dei carri allegorici nelle vie del centro cittadino.

L'evento, promosso dall'assessorato alla Cultura in collaborazione con quello alle Attività Produttive e dall'Associazione culturale "Sas Nugoresas", è stato presentato a Nuoro dall'assessore alla Cultura Leonardo Moro e dall'assessore alle Attività Produttive Francesco Guccini.

"Sarà un carnevale in grande - ha detto Moro - anche se i fondi sono molto inferiori a quelli degli scorsi anni. Grazie al lavoro dei commercianti della città, delle associazioni e dei gruppi folkloristici, riusciremo a mettere in piedi un carnevale degno e forse migliore di tutte le edizioni passate".

Si parte sabato prossimo in piazza Vittorio Emanuele con la manifestazione "Cantade e Ballade Bois ca a cattasa e fav 'e lardu bi pessamos nois", una manifestazione con canti e balli in piazza, animati dalle associazioni folkloristiche Amici del Folklore, Nugoro Amada, Ortobene, Sant Predu, Su Nugoresu e la rassegna dell'organetto di Carlo Boeddu e altri suonatori nuoresi.

Il 17 febbraio, martedì grasso, è dedicato alla festa dei bambini con animazione, balli, musica e zeppolata nel centro Polifunzionale di via Roma, manifestazione organizzata dall'associazione Gea; il 21 sarà il turno delle pariglie: 40 coppie di maschere a cavallo in via Roma a partire dalle ore 15 si sfideranno nella corsa.

Domenica 22 giornata della pentolaccia, la manifestazione "Balla chi como benit carasecare" concluderà il carnevale 2015, con la sfilata dei 12 carri allegorici e dei gruppi in maschera per le vie della città.