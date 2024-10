Quest'anno sono attese 85 navi da crociera su Olbia, 11 a Golfo Aranci e altrettante nello scalo di Porto Torres. I dati sulle prenotazioni della stagione crocieristica nel nord Sardegna sono stati annunciati stamani dall'Autorita' portuale nel corso di una conferenza stampa a Olbia.

La stagione alle porte - ha spiegato Nunzio Martello - si annuncia ancora una volta entusiasmante per i nostri scali di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres. Tre realta' sempre piu' competitive nello scenario internazionale delle crociere e con un enorme potenziale di crescita".

"In questi mesi", ha spiegato ancora Martello, "abbiamo lavorato duro per cercare di attrarre nuovi gruppi armatoriali e altrettanto alacremente lavoreremo per ampliare il ventaglio di compagnie da conquistare nei porti di Golfo Aranci e Porto Torres".

E' stato inoltre confermato l'accordo con l'ITCT "Dionigi Panedda" di Olbia, i cui studenti accoglieranno i crocieristi in arrivo al porto dell'Isola Bianca indossando maglie verdi con il logo "Hello Olbia!" e costumi tradizionali a partire dal primo accosto in programma, l'11 marzo con l'arrivo della nave "Hamburg".

A fare da tutor nella messa in campo delle strategie d'accoglienza saranno le guide turistiche dell'Argts (associazione regionale guide turistiche Sardegna) e Ags (associazione guide della Sardegna).