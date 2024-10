Le parole di Francesco Cossiga su Luca Palamara, ex consigliere del Csm e pm romano, sospeso, indagato a Perugia e al centro in questi giorni della bufera sulla Giustizia, in questi giorni tornano alla ribalta.

In particolare, c’è un video dell’ex capo dello Stato, ripreso nuovamente dai quotidiani e condiviso, che tanti di voi ricorderanno: era il 2008 quando Palamara, ospite di Maria Latella a Sky Tg24, parla del ruolo della magistratura, ma viene interrotto da Cossiga, che telefona in diretta e si scaglia contro il pm zittendolo: “Ha la faccia da tonno. La faccia intelligente non ce l’ha assolutamente. In questi anni ho visto tante facce e le so riconoscere”. E ancora: “L’associazione nazionale magistrati è un’associazione sovversiva e di stampo mafioso”.

IL VIDEO