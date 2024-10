Non poteva certo mancare l'incontro al T-Hotel dei big della canzone italiana Nek, Max Pezzali e Francesco Renga con gli atleti della Polisportiva Olimpia Onlus, da anni impegnati a portare avanti il loro messaggio di sport e integrazione. Una delegazione degli atleti speciali, accompagnati dall’instancabile Carlo Mascia, ha rappresentato il sodalizio di questi straordinari ragazzi.

Così Ottavio Casula di Assemini, Roberto Musa di Pirri, Alessandro Vacca di Cagliari e Matteo Frau di Quartu, hanno ricordato con i tre cantanti in concerto a Cagliari i loro diversi momenti trascorsi insieme con Max Pezzali a Cabras per Mondo Ichnusa di 2 anni fa e con Renga al concerto di Alghero e con Nek in piazza del Duomo di Milano. “Ancora una volta – ha detto Carlo Mascia - si è potuto dimostrare come dice Rovazzi che la bontà d’animo non ha budget”.