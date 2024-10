Ligabue ad Alghero, Zucchero e Salmo a Olbia, Fred De Palma a Iglesias e Francesco Renga e Nek a Sassari. Con l’annuncio di questi ultimi due artisti continua a delinearsi il super programma di Capodanno in Sardegna.

ALGHERO

Un doppio concerto, il 29 dicembre, vedrà ospite Tedua, uno degli artisti più importanti della scena urban nazionale, anticipato sul palco da Anna, volto femminile fra i più amati dalle nuove generazioni. Lo spettacolo continua il 30 dicembre, un tuffo nel passato con la dance anni '90, che ancora oggi fa ballare migliaia di persone.

Il grande finale porta il nome di Luciano Ligabue, che con una carriera ultra-trentennale e un nuovo disco di inediti ("Dedicato a noi") farà "urlare contro il cielo" il pubblico di Alghero nella notte più attesa dell'anno.

OLBIA

Zucchero Fornaciari e Salmo sono le star del concerto di Capodanno a Olbia. Il programma prevede dj set e gli immancabili fuochi d'artificio.

IGLESIAS

Iglesias saluterà l'arrivo del 2024 a ritmo di reggaeton con uno dei protagonisti assoluti del panorama musicale italiano: Fred De Palma.

SASSARI

Anche Sassari avrà il suo Capodanno, con due artisti che come detto hanno fatto la storia degli ultimi 30 anni di musica italiana: Francesco Renga e Nek.

Ma non solo: perché sul palco si esibirà anche una selezione di giovani band sassaresi - fra cui SÅNTØN LABEL e Sly//Cult -che insieme ai dj scalderanno la platea prima dello show del 31 dicembre.

La giunta comunale ha scelto la proposta sfogliando una rosa di artisti che comprendeva Malika Ayane, Carmen Consoli e Marina Rei, Achille Lauro, Jake La Furia, Sangiovanni, Boomdabash, i Nomadi: il costo dello spettacolo per l'amministrazione è di circa 400mila euro, fra allestimento e cachet per gli artisti. 



Il Comune di Sassari ha presentato ieri, 21 novembre, il programma. L’evento sarà ovviamente gratuito, “un regalo di Natale posticipato – ha fatto sapere dalla Giunta - ma recapitato a domicilio a tutti i sassaresi, all’hinterland e a chiunque in Sardegna voglia ritrovarsi attorno alle canzoni di Nek, di Francesco Renga e agli intramontabili successi che legano i due alla volontà di condividere, oltre alle emozioni sul palco, anche un intero progetto musicale”.

E ancora: “Una opportunità da non perdere: vivere un Capodanno unico nel centro della tua città. Una serata da trascorrere a ballare, cantare e dare forma a ricordi da conservare per sempre! Quel che vorremmo è una platea allegra, festante e desiderosa di condividere la festa, per dare il via ad un nuovo anno ricco di speranze e gioie, ma anche di grande musica”.

Francesco Renga quest’anno celebra 40 anni di straordinaria carriera con all’attivo 8 album d’inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 8 d’oro. Colleziona singoli di grande successo, da “Raccontami” a “La tua bellezza”, da “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005) a “Meravigliosa (la Luna)”, da “Il mio giorno più bello del mondo” a “Guardami amore” e tantissimi altri. Nel corso della sua carriera Francesco ha realizzato più di 1900 concerti tra palasport, teatri e location mozzafiato come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina. Ha alle spalle 9 partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente in gara, 1 vittoria nel 2005 con il brano “Angelo” e 2 premi della critica, con i brani “L’uomo che ride” e “Raccontami”.

Nek è cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”, o ancora “Fatti avanti amore” e “Se una regola c’è”, senza dimenticare la cover di “Se telefonando”, eseguita sul palco del Festival di Sanremo nel 2015. Negli ultimi anni è stato impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, in prima serata su Rai Due, che ha raccolto straordinari consensi di pubblico e critica. Nel 2022 è uscito l’album celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età.