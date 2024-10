“Il nostro concittadino al momento è stabile, gli facciamo i nostri migliori auguri di buona guarigione” è quanto dichiarato dalla Sindaca di Cossoine, Sabrina Sassu, dopo un caso di positività al Coronavirus annunciato nei giorni scorsi.

Intanto ieri notte, la Multiss ha eseguito una sanificazione straordinaria degli spazi aperti al pubblico e delle strade.

“Non si sanificano le strade, si agisce sugli spazi e sugli oggetti che potrebbero essere stati contaminati per contatto – ha aggiunto la prima cittadina -. Le operazioni di pulizia straordinaria, hanno come finalità quella di un intervento straordinario che mira a ridurre la probabilità che su oggetti come panchine, pali, corrimano, ringhiere e nei luoghi maggiormente frequentati possano rimanere adese particelle virali.

“Da oggi sarà richiesto a tutti di uscire ancora meno e di fare ancora maggiore attenzione a non portare le mani alla faccia e a mantenere la distanza interpersonale di un metro”, ha ribadito.

Inoltre da ieri pomeriggio è iniziata la consegna, da parte dei volontari dell’Avis, delle mascherine che sono state acquistate dall’Unione dei Comuni del Meilogu.