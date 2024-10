Il rinnovato Centro Commerciale Naturale, “Gavoi, un Fior di paese”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, consacra la ripresa delle attività dell’associazione con un primo evento a tema natalizio.

Il 17 e i 18 dicembre, infatti, le imprese aderenti saranno al centro di una manifestazione promozionale dedicata ad adulti e bambini.

Durante la “Notte Rossa”, questo il suggestivo titolo dell’evento, i negozi resteranno aperti sino alla mezzanotte di sabato e per tutta la giornata di domenica per accogliere i clienti che potranno godere anche degli eventi di contorno, con musica e spettacoli.

Con questo appuntamento si dà il via a una nuova fase per il Centro Commerciale Naturale gavoese, nato per la prima volta nel 2007 e ricostituito nuovamente nel novembre scorso dopo alcuni anni di inattività.

Si parte sabato 17 dicembre dalle ore 18.30, dunque, con l’intrattenimento musicale in una via Roma avvolta nell’atmosfera natalizia che vedrà protagonisti i ragazzi dell’AgriTrio, Fabio Carta (batteria), Mauro Medde (basso) e Marco Bande (piano), seguiti dal duo Mumucs/Marta Loddo (voce, loopstation) e StefanoVh Vacca (batteria, elettronica). Entrambi i gruppi accarezzeranno svariati generi musicali, spaziando dal jazz al rock, dal funk al pop, in un percorso multi-stilistico e originale.

Risate, colori e divertimento caratterizzeranno, invece, il pomeriggio della domenica, interamente dedicato ai più piccoli. Mentre alle ore 15.00, nella piazza San Gavino, Babbo Natale sarà pronto ad accogliere grandi e piccini e ricevere le letterine con le richiesti di doni, dalle ore 16.00 l‘associazione FogliVolanti animerà la serata con spettacoli itineranti, performance circensi, giocoleria e creatività.

Non mancheranno brindisi, aperitivi e degustazioni stuzzicanti a cura dei bar e dei produttori locali aderenti.

La tutela e la valorizzazione delle imprese associate, la promozione del commercio a Gavoi, in armonia con il contesto culturale e ambientale, la realizzazione di attività di animazione urbana sono solo alcune delle azioni che si propone il CCN. Si riparte quindi, con tante, nuove e giovani energie e con nuovo direttivo consapevole che, ormai, solo con un buon lavoro di rete si possono raggiungere grandi obiettivi.