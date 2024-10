Dopo il mercoledì con il ticket a due euro un'altra novità per smuovere le acque ferme dell'esercizio cinematografico: gli Uci Cinemas lanciano l'appuntamento a sorpresa.

I clienti potranno acquistare i biglietti a soli 5 euro e si potrà assistere ad un film in anteprima senza sapere di quale opera si tratti.

C'è grande attesa per l'esperimento che prenderà il via lunedì 20 febbraio alle 20.30, in 30 multisale che fanno capo al gruppo britannico.

Sul sito di Uci Cinemas e sui canali social della catena di multisale cinematografiche gli spettatori potranno trovare gli indizi che li aiuteranno a scoprire il titolo del film a sorpresa.

Le multisale dove si svolgerà questa proiezione misteriosa sono: UCI Ancona, UCI Arezzo, UCIShowvilleBari, UCI Bicocca (MI), UCIMeridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Cagliari, UCI Campi Bisenzio (FI), UCIMontano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Mestre, UCIMilanoFiori, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Parco Leonardo (RM), UCIPerugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCIReggio Emila, UCIRomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto ed UCI Verona.