I titolari di una pizzeria di Tempio Pausania, hanno deciso di non assumere un ragazzo africano come pizzaiolo nella loro attività per evitare di perdere dei clienti affezionati, visto il disappunto manifestato da parte loro nel vedere anche in passato del personale straniero.

La notizia, sta facendo il giro dei social attraverso una lettera-denuncia di un gruppo di abitanti di Tempio Pausania, che raccontano di come una pizzeria della cittadina avrebbe negato il lavoro al giovane africano per non urtare la sensibilità di alcuni clienti, che non avrebbero gradito la sua presenza, cercando in questo modo di salvaguardare la stabilità del proprio lavoro.

"Tempio è una tranquilla cittadina di provincia, dove si promuove a più livelli la mobilità internazionale di giovani studenti, dove le persone viaggiano e conoscono altre realtà, dove associazioni di volontariato si mobilitano per la solidarietà e dove, comunque, la presenza di un ragazzo straniero, africano, non è gradita al banco di una pizzeria al taglio", si legge nella lettera.

E poi concludono scrivendo “Potrebbe essere che scegliere di giustificare le discriminazioni non paghi, perché i cittadini che si indignano per le ingiustizie sono più di chi le pratica".