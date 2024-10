L’ha picchiata brutalmente davanti al figlio di soli 5 anni.

Una 31enne di Nebida, la notte di Natale, è dovuta ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso a causa di contusioni su tutto il corpo e la distorsione del polso.

A procurargliele è stato il compagno, un 39enne, che è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Iglesias con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo ora è ai domiciliari.

Il 39enne ha picchiato la compagna con calci e pugni e le ha portato via il cellulare per impedirle di chiedere aiuto. La ragazza è riuscita poi a rinchiudersi in garage e successivamente a chiamare i soccorsi.

La donna negli anni scorsi aveva già denunciato l’uomo per maltrattamenti. Anche in quell’occasione l’uomo finì in carcere. L’uomo aveva seguito un percorso insieme agli assistenti sociali, e per questo motivo la donna pensava fosse cambiato ed era tornata insieme al padre di suo figlio.