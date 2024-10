L'aeroporto di Cagliari Elmas è stato avvolto dalla nebbia questa mattina e tre voli sono stati dirottati ad Alghero. Si segnalano ulteriori ritardi per due voli in arrivo e due in partenza a causa delle impossibili operazioni di atterraggio.

L'aereo Ryanair in arrivo da Madrid, il volo Alitalia proveniente da Fiumicino e quello Ryanair da Ciampino sono atterrati dunque a Fertilia. Un autobus sta conducendo i passeggeri a Cagliari.