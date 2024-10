Un diportista che si trovava a bordo di un piccolo natante e che è rimasto completamente disorientato a causa della fitta nebbia è stato soccorso dalla Capitaneria di porto di Cagliari.

È stato lo stesso diportista a chiedere aiuto anche se non in grado di riferire la propria posizione. Invitato a mantenere la calma e indossare il giubbotto di salvataggio, è stato raggiunto dalla motovedetta CP 320, unità specializzata in attività di ricerca e soccorso, a circa un miglio dall'ingresso del porto del capoluogo sardo, zona pericolosa per il traffico navale in entrata e uscita.

Da qui i militari della Guardia Costiera, coordinati dal direttore marittimo, Capitano di Vascello Mario Valente, hanno guidato il diportista per il rientro in porto.