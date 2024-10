Prime navi in arrivo in Sardegna, dirottate dal Nord Africa a Cagliari, dopo l'attentato al museo Bardo in Tunisia. La Msc Crociere ha deciso che la variazione interesserà quattro delle 12 navi della flotta che avrebbero dovuto fare tappa a Tunisi.

Per il sud dell'Isola la compagnia ha scelto la Msc Preziosa. Le altre mete alternative scelte sono La Valletta a Malta e Palma di Maiorca in Spagna. Presto, come capitato in passato in altri momenti difficili per il Nord Africa, anche altre compagnie potrebbero decidere di cambiare rotta e puntare verso la Sardegna in attesa di segnali più rassicuranti dal Maghreb.