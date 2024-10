Incidente questa mattina nello specchio d'acqua antistante il Porto canale di Cagliari. La nave mercantile danese Karina Danica, carico di materiale pericoloso, mentre si apprestava ad entrare in porto ha urtato una boa di segnalazione.

La nave era già seguita dalle imbarcazioni degli ormeggiatori. Sul posto è subito arrivata la Guardia costiera che ha effettuato gli accertamenti. L'incidente potrebbe essere stato causato da un problema al "passo delle eliche", il meccanismo che permette di variare le inclinazioni delle eliche durante le manovre. È stata quindi fatta attraccare nel Porto Canale dove sono in corso ulteriori verifiche anche con l'intervento dei sub della Guardia costiera che stanno verificando la chiglia. Tutte le operazioni che avvengono in porto - fanno sapere della Guardia costiera - sono sotto controllo, merce e materiali sono conosciuti e controllati.

Sull'incidente il deputato di Unidos Mauro Pili ha annunciato la presentazione di un'interrogazione parlamentare. Secondo Pili, la nave "è quella delle armi non convenzionali degli americani ai terroristi anti Siria, ma anche delle bombe sarde. E' semplicemente inaccettabile che la Sardegna continui essere crocevia illegale di questo traffico di armi e dall'altra con vecchie carrette del mare che mettono a repentaglio sicurezza e ambiente. La nave - conclude Pili - deve essere fermata e sottoposta ad ogni genere di controllo, ogni silenzio o omissione sarà segno di una complicità totale dello Stato su questi traffici".