Il forte vento di maestrale che da ieri sta soffiando sulla Sardegna ha creato diversi disagi nelle ultime ore, soprattutto nei trasporti. La nave da crociera Aida Blu, dell'Aida Cruise, che questa mattina doveva entrare in porto a Cagliari, a causa delle forti raffiche di maestrale ha saltato lo scalo cagliaritano, proseguendo la sua navigazione per lo scalo successivo.

A Porto Torres, invece, non si sono registrati particolari disagi in mattinata, mentre ieri sera in via precauzionale il traghetto Mega Express in arrivo da Porto Vecchio è stato fatto attraccare a Golfo Aranci. Secondo i dati forniti dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, ieri sera sulle Bocche di Bonifacio soffiava un maestrale che ha raggiunto i 90 km orari.

Oggi la situazione sta lentamente migliorando con vento teso fino a 70 chilometri orari nella prima parte della giornata sulle coste occidentali e il Campidano. Nel pomeriggio l'intensità del vento calerà in tutta l'isola. Anche il moto ondoso andrà lentamente attenuandosi. Da domani tempo stabile e soleggiato, con venti deboli.

LE PREVISIONI METEO Il figlio di Ophelia, una bassa pressione originariamente nordatlantica, ha raggiunto il medio Adriatico. Il sito IlMeteo.it segnala instabilità diffusa, quest'oggi, tra Marche, Abruzzo, Molise, localmente su Est e Sud Umbria, settori appenninici laziali e su buona parte del Sud, con rovesci e temporali.





Le correnti da Nord addenseranno nubi con locali precipitazioni anche sulle Alpi di confine, qui con rischio di nevicate fino a 1200/1300 metri. Un po' di nubi irregolari anche sulla Sardegna centro-occidentale e meridionale, bel tempo e sole sul resto del Paese. Progressiva evoluzione di Ophelia verso la Grecia, ma ancora con fastidi sulle aree centro meridionali del nostro Paese. Venti settentrionali persisteranno al Centro-Sud almeno fino a mercoledì, forti su Puglia, Molise, anche su Abruzzo, Calabria Tirrenica e su Est Appennino. Naturalmente venti forti su tutti i bacini centro meridionali con mari molto mosso o spesso agitati, anche molto agitati.





Insisteranno ancora nubi e piogge per domani, martedì, sul medio-basso Adriatico, localmente sui settori appenninici, più intensi, sul basso Tirreno, tra il Messinese la costa del Reggino. Tempo migliore altrove. Inoltre si annuncia un progressivo miglioramento del tempo su tutto il Paese, verso metà settimana, con l'arrivo di una temporanea alta pressione, venti in attenuazione e temperature in aumento.





Miglioramento che, tuttavia, potrebbe durare poco, poiché le prospettive verso l'ultimo weekend di ottobre sono all'insegna di un nuovo possibile guasto ancora una volta soprattutto sul medio-basso Adriatico.