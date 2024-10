Una Nave Cargo finisce sugli scogli, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari stanno intervenendo dalle 23.30 circa a Sant’Antioco, per le operazioni di intervento per trarre in salvo 12 persone d’equipaggio a bordo.

Sul posto sono intervenute le squadre di specialisti Sommozzatori VVF e il Saf dal comando Vigili del Fuoco di Cagliari ed una squadra operativa dal distaccamento del 115di Carbonia.

Le unità operative, coordinate dall’ufficiale di guardia, in coordinamento con la Capitaneria di Porto stavano valutando l’intervento da terra con teleferica nell’eventualità, che l’elicottero della Capitaneria non fosse riuscito a effettuare il recupero dell’equipaggio.

Nonostante il forte vento l’elicottero della Capitaneria è riuscito a recuperare tutto il personale a bordo della nave Sul posto il servizio sanitario con autoambulanze.

Dal Comune di Sant’Antioco

“Siamo profondamente amareggiati e impressionati dall’accaduto: una nave mercantile nella tarda serata di ieri si è incagliata nelle coste dell’isola di Sant’Antioco. Già dalla notte scorsa abbiamo attivato un costante contatto con la Capitaneria di Porto di Sant’Antioco. Per fortuna non si contano feriti e attualmente sono in corso le operazioni di sbarco dell’equipaggio, rese difficili dal forte vento. Le condizioni meteorologiche avverse non consentono, per ora, di fare le dovute verifiche: ci auguriamo vivamente non si registrino danni al nostro patrimonio ambientale. Manifestiamo piena fiducia nell’operato della Guardia Costiera e di tutte le squadre attualmente impegnate nelle complicate operazioni di messa in sicurezza”.