“Natura senza barriere”. Questo il titolo dell’iniziativa che si terrà domenica 23 giugno sull’isola dell’Asinara.

La manifestazione è stato presentata questa mattina nella sala cerimonie del Palazzo del Marchese a Porto Torres dall’Assessora alle Politiche sociali, Rosella Nuvoli, dal Direttore del Parco Nazionale dell’Asinara, Pier Paolo Congiatu, e dal Presidente di Atena Trekking, Romano Chessa. Era presente per l’Avis il volontario Samuele Manunta, in rappresentanza del Presidente Marco Marginesu.

“Abbiamo sposato questa bellissima iniziativa – ha sottolineato l’Assessora Nuvoli – perché è un perfetto esempio di integrazione e di disponibilità nel rendere accessibile a tutti un’isola straordinaria. C’è stata una importante sinergia tra enti, aziende e associazioni, e questo ci ha permesso di dare vita a una manifestazione dai significati profondi”.

L’escursionismo e l’accessibilità ad uno dei siti naturalistici più belli del territorio saranno i temi centrali dell’evento, organizzato da Atena Trekking ed organizzata in collaborazione con il Comune di Porto Torres, il Parco Nazionale dell’Asinara e la Compagnia di navigazione Delcomar.

Tanti i volontari che hanno aderito: dai soccoritori della sezione Avis di Porto Torres, dai medici e dai rappresentanti di diverse associazioni cittadine. Il supporto per il trasporto del materiale per la logistica L’azienda Muceli Riparazioni mentre AssoAsinara metterà a disposizione i servizi offerti dalle guide ambientali del Parco.

Due i percorsi studiati dagli organizzatori: uno dedicato a chi ha maggiori difficoltà di deambulazione, verso Cala dell’Ossario, l’altro riservato a chi è in grado di muoversi meglio autonomamente, verso Trabuccato.

“Lo spunto nasce dall’iniziativa nazionale lanciata da FederTrek. Siamo riusciti a riunire attorno a questo evento tanti soggetti – ha aggiunto Romano Chessa – e i presupposti sono buoni. Un grosso contributo lo fornirà la Delcomar che garantirà il trasporto gratuito per i disabili, per gli accompagnatori, per le ambulanze e per i mezzi di servizio. Il campo base sarà Cala Reale dove saranno allestiti punti ombra. Sarà percorribile anche il sentiero per non vedenti, inserito tra i sentieri che in collaborazione con il Parco ci siamo offerti di sottoporre gratuitamente a manutenzione per la fruibilità”.

“In questi anni abbiamo lavorato per eliminare tutte quelle barriere fisiche che l’uomo ha costruito all’Asinara – ha rimarcato il Direttore del Parco, Pier Paolo Congiatu – creando il più lungo sentiero per non vedenti che c’è in Italia, sentieri tattili e marini, realizzando un ascensore nel Centro di recupero degli animali marini, installando un sollevatore nel Palazzo de La Reale e strumenti di risalita sul molo. Un insieme di iniziative che ci è valso il premio della Hsa per la sensibilità dimostrata su questo argomento. Recentemente è nata, inoltre, la collaborazione con Atena Trekking, che si è proposta di “custodire” i sentieri, i quali potrebbero così diventare elementi di attrattività per tutto l’anno”.

Il ritrovo è previsto al molo Dogana Segni entro le 8.00, mentre il ritorno da Cala Reale è per le 18.00. Per informazioni e adesioni si può inviare un messaggio di posta elettronica agli indirizzi atenatrekking@gmail.com e romano.chessa@gmail.com oppure chiamare il numero di telefono 3456773340.