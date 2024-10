Spesa media per i regali di Natale in Sardegna di 197 euro, 14 in meno rispetto a quello che succede in tutta Italia. Quanto costeranno le feste?

Oltre 202 milioni di euro. Per un totale di 9,2 milioni di regali. Sono i numeri di una ricerca commissionata da eBay a Tns su usi e costumi degli italiani a Natale.

La fetta maggiore del budget a disposizione sarà destinata a figli e partner. Molta generosità soprattutto nei confronti dei figli: si spenderanno 111 euro, 27 comunque in meno della media nazionale.

Per il partner invece si andranno via in media 85 euro, 10 in meno rispetto alla media nazionale). Si faranno in media circa 9 regali, trend in linea con il resto d'Italia. I regali più apprezzati sono quelli pensati su misura (51%), né costosi, né alla moda. Piace molto il regalo a sorpresa, apprezzato dal 31%. L'11% non ha particolari esigenze: è il pensiero che conta. La classifica dei doni?

Al primo posto i viaggi. Poi abbigliamento, scarpe e accessori. Terzo: cosmetici, prodotti per la bellezza e la cura del corpo.

Cosa non piace? Intimo e calzini, suppellettili per la casa (statue, vasi, candele), videogiochi a pari merito con i giochi da tavola e materiale per adulti.

Il Natale perfetto per i sardi? Tradizionale in famiglia, innanzitutto. In secondo luogo, viaggio verso una destinazione esotica. Terza scelta: Natale romantico con la persona amata.