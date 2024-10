Aria natalizia in corso Vittorio Emanuele a Porto Torres grazie a “Natale in Centro, l’appuntamento organizzato dai Commercianti con il patrocinio del Comune.

Il via sabato 22 dicembre alle 16.30 con il laboratorio Caro Babbo Natale...io vorrei un pupazzo di neve e con La storia di Nevino, il teatrino kamishibai, seguito dai quello dei biscotti di Natale Tarti, la tartaruga di Babbo Natale, la costruzione di un pupazzo di neve con materiale da riciclo, giochi, animazione e La posta di Babbo Natale. Il “vecchietto” dispensatore di doni arriverà a bordo della carrozza e anche dell’autoslitta di Pro Loco, Aget e Tamburini e Trombettieri Porto Torres, che sarà carica di sacchi di dolciumi.

Dalle 18.00 andrà in scena lo spettacolo di danza “È l’ora del the”, curato della Bsl Studiodanza, seguito dalle esibizioni del Gruppo folk Intragnas. Nella giornata di domenica 23, il primo appuntamento è alle 10.30 con “La renna Smemorina di Babbo Natale”, il teatrino delle marionette e il presepe.

A seguire spazio all’animazione e ai giochi nella Casa di Babbo Natale, poi il laboratorio dei biscotti e di addobbi. Santa Claus arriverà alle 12:00 assieme ai pony dell’Associazione Equitazione Porto Torres.

Dalle 16:30 ancora laboratori per bambini Alle 18.00 all Palazzo del Marchese si terrà l’esibizione dl Coro Polifonico Turritano, gruppo misto e voci bianche, e con il coro di voci bianche “Crescendo Cantando” dell'Associazione Coro Santa Croce di Sorso, diretti dal maestro Laura Lambroni. In entrambe le giornate sarà, inoltre, allestita nel Corso la postazione dei videogames.

«È positivo che i commercianti stiano ricominciando a fare rete – ha sottolineato l’Assessora alla Cultura, Mara Rassu – e siamo lieti che ci sia stata da parte loro la volontà di realizzare questo bell’evento natalizio. L’Amministrazione comunale lo ha inserito nella campagna di promozione svolta attraverso la vela pubblicitaria, gli spot sulle radio locali e nei canali social. Ci saranno tanti momenti d’intrattenimento per i più piccoli e attività collaterali. Invito – ha concluso – tutte le famiglie a scegliere Porto Torres per l’ultimo weekend prima del Natale e a partecipare agli eventi organizzati dai commercianti nelle vie dello shopping».