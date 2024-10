Anche la Biblioteca di Romana si prepara alle prossime feste natalizie con una serie di appuntamenti dedicati ai bambini promossi in collaborazione con l'Amministrazione comunale e la cooperativa Co.Me.S.

Si comincerà martedì 4 dicembre alle 17.00 con "Bibliotecario per un giorno: il gran finale!". Sino al 28 dicembre, tutti i martedì e mercoledì i bambini dai 6 anni in su potranno prenotare il proprio turno e partecipare alla sfida finale per titolo di Bibliotecario dell'anno.

Si proseguirà giovedì 13 alla stessa ora con "CinematoGrafia di Natale" riservato ai bambini dai 7 ai 12 anni (massimo 4 posti). Giovedì 20 dicembre il terzo e ultimo evento dal titolo "Bruco Story", il libro che narra le avventure di Fritz, il bruco frutto della grande inventiva della scrittrice Livy Former che, al termine della lettura intratterrà i bambini dai 5 agli 8 anni con un laboratorio di disegno.

La Biblioteca ricorda che per partecipare ai laboratori è necessario iscriversi al numero chiamando al numero di telefono 0799144367, inviando un messaggio privato alla pagina Facebook della Biblioteca oppure andando direttamente in loco. Inoltre gli operatori per tutto il mese di dicembre adulti e bambini avranno la possibilità del raddoppio dei prestiti portandosi a casa 10 libri e altrettanti dvd.