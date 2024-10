Anche la Biblioteca comunale di Porto Torres e la Cooperativa Comes hanno messo in piedi diverse iniziative natalizie per i bambini, i ragazzi e anche per gli adulti rimasti un pò bambini.

Si partirà il 7 dicembre alle 16.30 con “Per fare un albero”, laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni e dai 7 ai 12 anni. Il 14, alla stessa ora, spazio a“Libri in scatola”, laboratorio creativo per mamma e papà.

Il 22 alle 10:00 e alle 11:30 si sarà la “Bibliotombolata” per bambini dai 3 ai 6 anni e dai 7 ai 12 anni. Dal 21 dicembre al 5 gennaio ritorna l’iniziativa “Bibliotecari per un giorno” rivolta a bambini e giovani dai 7 ai 14 anni. Venerdì 11 gennaio alle 10.30 il “Gran finale” degli appuntamenti delle feste dedicato alla fascia d'età dai 7 ai 14 anni.

Per partecipare è possibile contattare il numero di telefono 0795008400, oppure inviare un messaggio privato su Facebook alla pagina Biblioteca comunale Porto Torres o recarsi nei locali di via Sassari 8.