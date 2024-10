Un appuntamento all’insegna del divertimento, dove i bambini possono dare sfogo alla propria creatività. È questo, in sintesi, il senso di “Piccoli chef in centro” a Sassari, che prevede due weekend caratterizzati dalla partecipazione dello chef Ersilio Grande e alla cake designer Viviana Santona.

Il primo, in programma il 16 e il 17 dicembre presso la sala dell’ex convento del Carmelo di Viale Umberto, allestito in veste natalizia grazie alla disponibilità dell’ “Azienda 2 M Agricola di Bancali"”, prevede un corso al mattino e uno di sera in cui sarà realizzato “Il Trenino magico”, un trenino di babbo natale ricco di sorprese e golosità.

Il secondo si terrà, invece, è il 6 e il 7 gennaio, sempre all’ex convento del Carmelo, con un corso al mattino e uno al pomeriggio. In tale occasione, i piccoli chef si cimenteranno nella realizzazione del “Castello delle Meraviglie”, dove – assicurano le organizzatrici – sarà possibile racchiudere la dolcezza di una Befana inaspettata. A fine corso, i dolci saranno portati a casa dai bambini.

I corsi del mattino inizieranno alle 10.00 e si concluderanno alle 12.45 mentre quelli del pomeriggio prenderanno il via alle 16.00 per terminare alle 18.45. Il programma prevede la presentazione dello chef e del team, la preparazione della base del dolce e la guarnizione della ricetta.

Piccoli chef” è un’iniziativa ideata dall’Associazione Nonunamacinque di Silvia Piroddi e Paola Cunico. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla Libreria Koinè di via Roma 137 o al numero 3331092190. Inoltre, gli organizzatori hanno espresso un personale ringraziamento al Comune di Sassari e ai numerosi sponsor che hanno reso possibile la manifestazione.