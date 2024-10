Anche quest'anno l'Amministrazione comunale di Cagliari ha allestito un grande albero di Natale nel cortile del Palazzo Civico.

Il sindaco Paolo Truzzu, con una lettera di auguri rivolta a tutti i dirigenti scolastici ed agli insegnanti, invita a raccogliere gli eventuali regali degli alunni e delle rispettive famiglie direttamente presso le scuole, sottolineando che sarà premura del Comune ritirare i doni presso gli istituti scolastici per poi consegnarli alle associazioni di solidarietà.

Sarà anche possibile, qualora dirigenti scolastici ed insegnanti lo desiderassero, lasciare direttamente i doni sotto l'albero a Palazzo Bacaredda.

"Un albero - è l'invito del primo cittadino - che vuole essere un simbolo di augurio per tutta la città in questo difficile momento". L'invito è esteso anche ai cittadini cagliaritani. L'auspicio è che, numerosi, vogliano lasciare un regalo sotto l'albero, possibilmente generi di prima necessità. Sarà cura dell'Amministrazione recapitare i doni, anche in questo caso, ai più bisognosi.