Natale è il tempo di vivere insieme la città, di essere un’unica comunità e i cittadini diventano i protagonisti di una festa che coinvolge il suo centro e tutta Sassari. «L'idea che ha mosso l'amministrazione nell'organizzare gli eventi – ha detto Raffaella Sau – è stata quella di abitare la piazza come se fosse un appuntamento in famiglia».

Tra i primi appuntamenti in programma subito “Natale in centro storico” che vedrà protagonisti 36 espositori all'emiciclo Garibaldi. Da oggi (5 dicembre) sino al 6 gennaio dalle 10 alle 20 e il sabato dalle 15 alle 21, l'associazione Artisti in Porto allestirà un percorso espositivo.

E così c'è molta attesa per le serate in programma al Mercato civico storico che, da martedì 8 dicembre, ospiterà stand gastronomici e prodotti tipici artigianali del Sassarese e dal 12 dicembre al 6 gennaio il mercatino degli artigiani.

Curiosità anche per i numerosi concerti e cori natalizi che in maniera itinerante animeranno le vie della Sassari storica. Gospel, ma anche cori della tradizione natalizia e poi concerti bandistici itineranti prenderanno il via nella giornata dell'Immacolata per proseguire poi, sino all'Epifania, anche al Teatro Comunale, nella cattedrale di San Nicola nelle chiese di Sant'Apollinare, San Giacomo, Santa Maria di Betlem, San Giuseppe, Cuore immacolato di Maria, del Carmelo, del Rosario e dei Cappuccini.

Ogni domenica, dal 6 al 27 dicembre, l'appuntamento fisso sarà quello con “To be in jazz” i concerti aperitivo dell'associazione Blue Note Orchestra al Palazzo di Città. Quest'anno i concerti raddoppiano. Ogni data in cartellone offrirà oltre al tradizionale concerto aperitivo delle 11 anche una replica alle 19,30.

Il Palazzo di Città ospiterà anche le compagnie teatrali sassaresi (La Frumentaria, Teatro Sassari, La Quinta, La Combriccola dell'Arte, Nino Costa) che porteranno in scena numerosi spettacoli anche in vernacolo. Saranno protagoniste anche altre associazione quali Cooperativa Teatro e/o Musica, Centro studi musica sarda e Associazione Love Liver Life, l'associazione “La Bottega dei Sogni” in collaborazione con il Dipartimento di Salute mentale della Asl di Sassari, associazione Calaras, associazione Governo Provvisorio, associazione Materia Grigia.

Appuntamento fisso anche in piazza Santa Caterina dove la Compagnia Danza Estemporada, in collaborazione con le associazioni Euterpe, AtuttoTondo, BobòScianèl, La Luna Antica, Arabesque organizzerà il “Natale 2015: insieme in piazza”. Quattro giornate, 10,13,17 e 20 dicembre, durante le quali, a partire dalle ore 11, prenderanno vita spettacoli di musica, danza, teatro e concerti.

Di particolare interesse il programma pensato da Theatre en Vol che da martedì 8 al 20 dicembre, dalle 16 alle 20 da Porta Sant'Antonio a Piazza Azuni, realizzerà “Habitat immaginari, la fermata ospitale”, una serie di laboratori di costruzione e decorazione arredi urbani con materiali di recupero. Sarà sempre la cooperativa sociale, il 12 e il 19 dicembre, a organizzare le “Incursioni teatrali”. Il primo, dalle 18,30, si svolgerà lungo le singole fermate dell'autobus al Corso Vittorio Emanuele e il secondo, sempre alle 18,30, sarà itinerante da Porta Sant’Antonio a Piazza Azuni.

Il 18 dicembre, dalle 10, “… E s