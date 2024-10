Partirà oggi l’intensa settimana di appuntamenti del “Natale a Porto Torres, che andranno avanti sino al giorno di Santo Stefano. Undici gli eventi in programma, promossi o sostenuti dall'Amministrazione comunale, interamente dedicati ai bambini.

«Quest'anno abbiamo organizzato tanti eventi per i bambini, circa la metà di quelli previsti dall'intero cartellone – ha sottolineato l'Assessora alla Cultura, Alessandra Vetrano – raccogliendo così una richiesta arrivata da tantissimi cittadini che proponevano di incrementare il numero di attività per i più piccoli. Nei prossimi giorni saranno anche previsti eventi per i più grandi, due concerti in Piazza Umberto I con le band “Quelli del Bar Mario – Tributo a Ligabue” e “School of rock”. Sarà l'occasione per ascoltare gratuitamente della buona musica, vivere il centro e le nostre piazze, restando a Porto Torres e sostenendo il nostro tessuto commerciale».

Si comincerà questa mattina, con i Mercatini di Natale in Piazza Umberto I realizzati dagli studenti dell'Istituto Comprensivo numero 2. Alle 16.30, spazio alla musica per i più piccoli, baby dance e zucchero filato con gli elfi e Babbo Natale.

Giovedì 21 dicembre, sempre alla stessa ora, divertimento assicurato con gli artisti del trucco e gli animatori. Il giorno successivo, il 22, l’Antiquarium Turritano ospiterà “Il tesoro di Re Barbaro”, una caccia al tesoro nell'area archeologica di Turris Libisonis a cura della cooperativa L’Ibis. Alle 16.30, in piazza Umberto, arriverà la Carrozza di Frozen con Babbo Natale. Alle 18.30, nella Biblioteca comunale, la Comes propone i Racconti di Natale, a cura della Compagnia Improvvisata.

Il 23 dalle 16.30, nuovo appuntamento pomeridiano con l’animazione in piazza Umberto I dedicato ai bambini con Babbo Natale che distribuirà chili di caramelle. Alle 19.00 si terrà il concerto della band Quelli del Bar Mario, riconosciuta come una delle migliori Tribute Band di Ligabue delle Sardegna, per la prima volta a Porto Torres con il cantante Maurizio Gelsomino.

Domenica 24 alle 23.30, la Chiesa del Cristo Risorto ospiterà il concerto di Natale dei “Cantori della Resurrezione” mentre martedì 26, alle 18.00, nella sala Canu, avrà luogo il primo appuntamento della rassegna “Cinepandoro”, promossa dall'associazione La Camera Chiara, con la proiezione del film d’animazione Ratchet and Klank. Alle 19.00, infine, altro spettacolo musicale conband School of Rock, un tributo alle più importanti band del Rock targato anni 70, 80 e 90 con canzoni, tra gli altri, dei Pink Floyd, Rolling Stones, AC/DC, Queen e Police.

Prosegue, intanto, al palazzo del Marchese, le mostre dei tappeti di Nule,delle sculture di Enrico Mereu e del Museo Parodi. L’esposizione è visitabile venerdì 22 dicembre dalle 9.00 alle 13.00, sabato 23 dalle 15.00 alle 20.00 e domenica 24 dalle 9.00 alle 13.00.