A partire da oggi saranno diverse le iniziative che l’Amministrazione Comunale insieme a ProLoco, Coro Zente Sarda e Centro Commerciale Naturale, hanno pensato di realizzare per tutta la popolazione, per un Natale insieme e spensierato.

Dalle 15.00 di oggi 24 dicembre, in piazza Gennargentu per una vigilia di festa e allegria i bambini potranno incontrare Babbo Natale tra musiche, canti natalizi e il Trucca Bimbi con la makeup artist Maria Pilo, per poi prendere il trenino di Natale che li porterà a spasso per le vie del paese.

Il 5 gennaio 2019 ci sarà il consueto pranzo con gli anziani, appuntamento che si rinnova da anni, a cui seguirà la tombolata a cura di Liborio Vacca.

Immancabile in queste festività il Concerto di Natale che ogni anno il Coro “Zente Sarda” organizza, in collaborazione con il Comune e la Parrocchia San Giorgio Martire, per trascorrere insieme alla comunità un momento di serenità all'insegna del canto popolare con l'Augurio che l'anno che sta arrivando possa elargire tanta salute e tante soddisfazioni per tutti.

Canteranno il Coro “Cantos de Jara” di Gesturi diretto dal Maestro Nicola Cogoni, e il Coro “Zente Sarda” diretto dal Maestro Enrico Pilo. Il concerto si terrà il 5 gennaio alle ore 19.00 nella Parrocchia San Giorgio Martire di Ovodda.

Il 6 gennaio dalle ore 15.00 tutti al Centro di aggregazione sociale per “E’ arrivata la Befana” con le musiche di Dj Frankino e le premiazioni per il Concorso del Presepe più bello, promosso dall’Amministrazione Comunale, e l’estrazione della lotteria 100 e Vinci, organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Ovodda e il Comune.

Inoltre in tutto questo periodo di feste si potranno ammirare nelle vie del paese le sagome natalizie dell’artista Annarella Mattu.

Foto di Alessandra Lai