I Carabinieri della compagnia di Tempio Pausania – nell’ambito di servizi coordinati disposti dal comando provinciale di sassari – hanno setacciato le strade della zona per i giorni 25 e 26 dicembre.

88 i soggetti identificati e 18 le sanzioni irrogate per il mancato rispetto della normativa del cosiddetto decreto natale, per il contenimento del contagio dal covid-19. la maggior parte dei sanzionati si sono recati al monte limbara con la prima nevicata, senza giustificato motivo. inoltre, per le strade del centro cittadino, è stato controllato un soggetto già noto alle forze dell’ordine, ritrovato in possesso di grammi 12,5 di marijuana, suddivisa in 6 dosi. lo stesso è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione illecita di sostanza stupefacente e sanzionato per violazione alla normativa per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19.

A Pattada la pattuglia della locale stazione ha sanzionato 3 cittadini che sostavano nel parcheggio del campo sportivo intorno alle 23, violando così sia il “coprifuoco” che le prescrizioni relative alla “zona rossa”.

Ieri a La Maddalena i militari della stazione hanno denunciato un isolano perché trovato in possesso di una mazzetta, che portava con sé senza alcuna valida giustificazione. è stato ovviamente anche sanzionato per la violazione della “zona rossa”.

Contravvenzionato anche due automobilisti di Olbia, fermati alla guida dei propri veicoli in spregio delle misure anti-Covid. all’accertamento etilometrico sono risultati anche positivi e per questo denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Domenica a Bottidda i carabinieri hanno sanzionato il gestore di un bar e due avventori perché sorpresi a consumare all’interno del locale pubblico, aperto nonostante il divieto.

a Buddusò sanzionati due giovani fermati a bordo di un’autovettura in orario notturno.

A Porto Torres tre giovani sono stati fermati a bordo delle rispettive auto e contravvenzionati per il mancato rispetto della “zona rossa”. A seguito di perquisizione a tutti e tre sono stati trovati dei quantitativi di marijuana, per i quali sono stati segnalati amministrativamente come assuntori.