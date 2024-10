Si terrà domenica 12 maggio dalle 10.00 alle 19.00, ai Giardini pubblici di Sassari, una raccolta fondi promossa dall'associazione Vip Viviamo in Positivo Sardegna Onlus, confederata a Vip Italia.

L’iniziativa, organizzata in concomitanza con quindicesima Giornata del Naso Rosso, vuole anche sensibilizzazione la loro forma di volontariato, con attività ricreative per grandi e piccoli, e con punti informazione in cui verranno spiegate le attività locali e all'estero attraverso le missioni organizzate dall’Associazione.

Vip Viviamo in Positivo Sardegna Onlus si occupa di clownterapia e attività legate al clown sociale. A Sassari prestano servizio tutti i giovedì e l'ultimo sabato del mese nei reparti di Pediatria e Pediatria Infettivi delle Cliniche universitarie, e il penultimo sabato del mese presso l'rsa San Nicola. Le attività vengono portate avanti anche a Cagliari e Tempio.