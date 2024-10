La polizia nel pomeriggio di ieri a Cagliari ha arrestato un 19enne cagliaritano, Paolo Jlassi, pregiudicato, accusato di furto aggravato in concorso con un minore.

Alle 17:50 in via Pergolesi alcuni commercianti hanno segnalato agli agenti tre giovani sospetti.

Gli equipaggi hanno subito perlustrato le vie adiacenti e nella Via Corelli una cittadina ha indicato i tre giovane che alla vista della Volante avrebbero nascosto dell’abbigliamento sotto un’autovettura parcheggiata.

Un secondo equipaggio ha fermato due ragazzi: Jlassi Paolo e un 15enne, entrambi già noti agli operatori per recenti episodi verificatisi in città.

Gli agenti hanno recuperato tre magliette e un costume da bagno tutti con etichetta “Emporio Armani” sottratti da un negozio di Via Pergolesi.

Il minore è stato riaffidato ai genitori, mentre il 19enne è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, in attesa del processo con rito per “direttissima” che si terrà nella mattinata odierna.