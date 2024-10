Ieri, gli investigatori della Squadra Mobile, Sezione Reati contro il patrimonio, hanno proceduto all’arresto di un 27enne incensurato, residente ad Assemini. Gli operatori della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione dello spaccio delle sostanze stupefacenti nell’hinterland cagliaritano, a seguito di un prolungato servizio di osservazione e pedinamento, protrattosi per diversi giorni, hanno riscontrato anomali e quotidiani movimenti del giovane il quale, senza apparente motivo, si recava quotidianamente presso una cantina situata nel centro di Sestu, la residenza fosse ad Assemini.



Gli agenti hanno ritenuto sospetti questi continui spostamenti ed è stato quindi organizzato un servizio, unitamente all’unità cinofila della Guardia di Finanza (cani Grizzly e Abba). Il blitz è scattato mentre il 27enne si accingeva a fare ingresso nella cantina di Sestu. Una volta bloccato, prima dell’inizio delle operazioni, il giovane ha dichiarato di essere un odontotecnico e che all’interno della cantina deteneva unicamente il materiale necessario per l’esercizio della libera professione. Ma lo scrupoloso controllo, invece, ha consentito di trovare e sequestrare 38 kg di marijuana, 16 kg di hashish, un bilancino di precisione, una macchina per sottovuoto e la somma di circa 13.000 euro ritenuta provento della pregressa illecita attività di spaccio.



Si stima che il valore complessivo dello stupefacente, una volta immesso sul mercato, sarebbe stato di circa 1 milione di euro. Grazie al fiuto di “Grizzly”, il cash dog della Guardia di Finanza, presso l’abitazione di residenza, in un locale adibito a caldaia sono stati rinvenuti ulteriori 7.500 euro, abilmente occultati nel porta cialde di una macchina del caffè e all’interno di una confezione di tonno in scatola. Su disposizione del pm, il ventisettenne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Cagliari - Uta in attesa del giudizio di convalida.