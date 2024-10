Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Volante, durante uno scrupoloso controllo delle zone di via Antonio Sanna e vie limitrofe, hanno notato un giovane il quale, con fare sospetto, si sarebbe diretto verso lo sterrato retrostante i palazzi e, dopo essersi guardato intorno, avrebbe iniziato a cercare qualcosa sotto un cumulo di terra e macerie lì abbandonato.

Una volta andato via è stato notato tornare poco dopo in compagnia di un altro ragazzo molto giovane. I poliziotti, intervenuti immediatamente, hanno bloccato i due, ancora intenti a preparare uno “spinello”. Uno dei due ragazzi, identificato per Emiliano Corona, 24enne cagliaritano con numerosi precedenti per spaccio, è stato riconosciuto per lo stesso ragazzo visto poco prima trafficare nel cumulo di rifiuti.

Ad un primo controllo della zona, infatti, gli operatori avrebbero scoperto che dal cumulo spuntava un lembo di una busta di plastica azzurra. Una volta dissotterrato, l’involucro è risultato contenere altri incarti di plastica: i due più voluminosi, entrambi sigillati con del nastro adesivo di carta bianca riportanti rispettivamente le scritte “240 SARDA” e “250”, contenevano circa 53 grammi di marijuana suddivisa in 43 piccole dosi il primo, mentre il secondo aveva al suo interno circa 30 grammi di hashish divisi in 31 dosi; e altri 8 pacchetti di plastica trasparente contenenti 9 grammi circa di marijuana.

Inoltre, nascosti nei fori di alcuni mattoni lì abbandonati, sarebbero stati rinvenuti diversi rotoli di alluminio e cellophane trasparente, nonché un bilancino di precisione con tracce di sostanza stupefacente. Il Corona avrebbe rivendicato il possesso di tutta la sostanza trovata, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.