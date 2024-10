Ieri pomeriggio a Iglesias la polizia ha fermato un minorenne per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle ore 17:00 alcuni agenti hanno fermato due giovani che circolavano nei pressi di una scuola.

Da un controllo uno dei due minorenni, già sospettato di essere dedito allo spaccio, è stato trovato in possesso di diversi grammi di marijuana e hashish, nonché di piccole quantità di Cocaina e Mdma, sostanze erano contenute in svariati involucri termosaldati.

La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione del giovane, dove è stata trovata altra droga per un totale di 30 grammi circa di marijuana, 20 di hashish, 1,1 di cocaina e 0,38 di Mdma, oltre la somma di 500 euro (suddivisa in banconote di diverso taglio), 4 bilancini di precisione, 4 coltelli recanti ancora tracce delle sostanze, nastro adesivo, cellophane e quant’altro per il confezionamento delle singole dosi, un quaderno a quadretti in cui erano riportati nomi e cifre.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e sono in corso ulteriori indagini, mentre per il giovane è stato disposto l’accompagnamento, a seguito di flagranza, e su disposizione del Magistrato di turno l’affidamento ai genitori a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.