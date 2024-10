Ieri sera, i poliziotti di Quartu Sant’Elena hanno arrestato due pregiudicati, uno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l’altro per atti persecutori, violazione di domicilio e minacce.

Il primo episodio vede come protagonista Renzo Cogoni, 44enne pregiudicato cagliaritano residente a Quartu Sant’Elena. L’uomo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti a seguito di un controllo sulla sua vettura. Nascosta sotto il sedile anteriore del passeggero, gli agenti hanno sequestrato 10 panetti di hashish per un peso totale di 1 kl di droga. L’uomo ora si trova nel carcere di Uta.

L’altro episodio ha visto gli agente invece impegnati nell’aiutare una donna vittima di atti persecutori da parte del suo ex marito. L’uomo era già noto alla polizia perché era stato arrestato nel dicembre 2015 per lo stesso comportamento che gli costò gli arresti domiciliari.

Nella serata di ieri l'ex, dopo aver seguito la donna fino all’abitazione del compagno, è entrato nel cortile scavalcando la recinzione per poi minacciare più volte di morte la coppia. Impaurita, la donna ha avvisato immediatamente la polizia che ha rintracciato subito dopo l’uomo in un bar nelle vicinanze.

L’uomo ora si trova in carcere in attesa di giudizio.