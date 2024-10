Questa mattina, intorno alle 9:00, i carabinieri, unitamente a un'unità cinofila, hanno arrestato a Donori un allevatore di 54 anni, Elio Basciu, con precedenti, per detenzioni illegale di armi e munizioni.

L’uomo è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica beretta, calibro 7,65, con matricola abrasa, provvista di 8 cartucce stesso calibro, nascosta all’interno di un forno da cucina in disuso nel magazzino dell’abitazione, celata in un involucro in gomma.

Il 54enne è ora rinchiuso nel carcere di Uta.