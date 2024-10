Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri hanno arrestato a Sinnai Stefano Pilleri, 38enne, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, a seguito di una perquisizione da parte dei militari, è stato trovato in possesso di cocaina e marijuana nascosta nelle mutande.

Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione del 38enne.

Intuizione per niente errata. Infatti, i militari hanno trovato in casa 30 dosi di marijuana, 2 coltelli a serramanico e materiale per il confezionamento della droga.

Il tutto è stato sequestrato, mentre per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliati.