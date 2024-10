Ieri sera a Villacidro, lungo la S.S. 196 all’altezza del km 19+600, i carabinieri hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 42enne imprenditore Sisinnio Mocci, pregiudicato.

I militari avrebbero trovato l’uomo in possesso di 40 grammi circa di cocaina, suddivisi in dosi, e la somma in contanti di 2.000 mila euro. A casa dell’arrestato invece, sarebbero stati rivenuti alcuni grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un rilevatore di frequenze radio e una lattina di birra modificata per occultare la droga.

L’uomo è ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per la giornata di oggi.