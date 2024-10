Intorno alle 18 di ieri in via Sant’Isidoro a Sinnai, i carabinieri hanno arrestato uno studente di 20 anni, M.T., per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I militari hanno trovato il giovane in possesso di 9 dosi di marijuana nascoste negli slip.

Anche a casa del ragazzo i carabinieri hanno rinvenuto della droga: altre 42 dosi di marijuana.

Il ragazzo è ora agli arresti domiciliari in attesa del processo.