Era da giorni che i “Falchi” seguivano i movimenti di Salvatore Micalizzi, 47enne di Cagliari.

In particolare, qualche giorno fa, nei pressi della sua abitazione era stato notato un andirivieni di probabili acquirenti di sostanza stupefacente.

Nella prima mattinata di ieri, come riferito dalla Polizia, l’uomo è stato fermato in strada dagli agenti e trovato in possesso, all’interno del mazzo di chiavi dell’autovettura, di un piccolo bilancino elettronico con la struttura esterna e coperchio aventi le caratteristiche e la forma di un telecomando.

Un particolare che ha destato l’attenzione degli investigatori del gruppo “Falchi” della Squadra Mobile.

Nel suo borsellino sono stati anche trovati 160 euro.

Gli agenti hanno dunque deciso di effettuare un’accurata perquisizione all’interno del suo appartamento che ha consentiva di rinvenire, all’interno di una scatola di colore verde avente forma di libro, della cocaina per un peso netto di 2,619 grammi, una busta contenente 89,425 grammi di marijuana, nonché 2 bilancini di precisione con evidenti tracce di stupefacente.

L’uomo è stato quindi arrestato.