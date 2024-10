Nella giornata di ieri, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, voluti dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci per contrastare tale fenomeno, i poliziotti del Commissariato di Tortolì hanno fermato, in prossimità dell’ingresso cittadino di Tortolì, un’autovettura con a bordo 4 giovani del posto.

All’interno della vettura gli operanti hanno rinvenuto due involucri di carta contenenti 3,5 grammi di marijuana con relativo trituratore.

Uno dei passeggeri, inoltre, nascondeva nella biancheria intima, un contenitore di tabacco marca Chesterfield con all’interno una bustina di plastica bianca, sigillata col nastro adesivo contenente 5 grammi di cocaina, e una bustina in cellophane azzurro, sigillata a fuoco e contenente diversi granelli di sostanza tipo anfetamina (per un totale di grammi 15). Le successive perquisizioni giudiziarie estese all’abitazione del ragazzo hanno consentito di trovare ulteriori 3 grammi di marjuana in un armadietto del bagno, un barattolo vuoto con residui di sostanza stupefacente dello stesso tipo e due trituratori.

Il giovane è stato dunque denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.