Da un'idea di un gruppo di consulenti del lavoro sardi nasce la nuova piattaforma informatica che semplifica le procedure del lavoro a chiamata. Si chiama Lac (www.lavoroachiamata.com) l'iniziativa con cui aziende e professionisti potranno gestire gli adempimenti del lavoro intermittente in modo facile e sicuro.

Lac nasce da un'idea di InBrain Srl di Cagliari ed è stata sviluppata da Overapp, azienda informatica di Sassari. Un'iniziativa legata al boom dei contratti di lavoro intermittente come risposta all'abrogazione dei voucher.

Attualmente rappresenta la forma di lavoro più flessibile che ha preso piede raggiungendo un incremento del 70%. Oggi i voucher si sono trasformati in "Presto", possono essere usati solo dalle aziende che hanno meno di cinque dipendenti a tempo indeterminato, 'ingessati' in una procedura rigida e spesso complicata. Da qui il picco di contratti a chiamata registrato negli ultimi sei mesi. La procedura consente di inviare le comunicazioni delle chiamate attraverso una procedura facile e intuitiva che consente di svolgere tutti gli adempimenti minimizzando il rischio di errori e garantendo la loro tracciabilità.

Inoltre, visto il limite di utilizzazione per massimo 400 giornate imposto dalla legge per il lavoro intermittente Lac aggiorna in tempo reale per ogni lavoratore chiamato il numero delle giornate lavorate e ancora disponibili, evidenziando anche con colori diversi l'avvicinarsi al limite di giornate imposto e impedendo l'invio di ulteriori chiamate quando questo limite è stato raggiunto, per tutelare al massimo le aziende e i consulenti.

"Aziende e professionisti che utilizzano Lac - spiegano gli ideatori della piattaforma - avranno a disposizione uno strumento che garantisce certezza delle operazioni, aggiorna in tempo reale l'archivio telematico dei lavoratori e delle chiamate effettuate. In questo modo avranno sempre sotto controllo la situazione dei lavoratori intermittenti. Il valore aggiunto è rappresentato dalla sinergia che Lac consente di realizzare tra aziende e professionisti attraverso la condivisione della procedura in un unico database".