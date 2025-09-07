Un nuovo strumento per hotel, B&B, camping e villaggi dell’isola: zero commissioni, codici sconto esclusivi e più visibilità online

È online da settembre TrovaOfferteVacanze.it, la piattaforma digitale che rivoluziona il rapporto tra strutture ricettive e viaggiatori, eliminando completamente gli intermediari e garantendo un contatto diretto e trasparente.

Un progetto che apre nuove opportunità anche per la Sardegna, dove hotel, B&B, campeggi, villaggi e residence possono finalmente promuoversi senza pagare commissioni e offrire ai viaggiatori codici sconto dedicati, disponibili solo per gli utenti registrati del portale.

Come funziona

Il sistema è semplice: chi cerca una vacanza in Sardegna trova subito i recapiti diretti delle strutture (email, telefono, WhatsApp e sito ufficiale) e può richiedere preventivi o prenotare senza passare da agenzie online. Le strutture, invece, mantengono il pieno controllo del rapporto con i propri ospiti.

Tre i piani disponibili:

● Start (gratuito): pagina dedicata, gallery, contatti diretti, form preventivi e link al sito ufficiale.



● Silver: maggiore visibilità e invio email promozionali a oltre 10.000 agenzie di viaggio.



● Gold: massima visibilità e 3 invii promozionali alla rete di agenzie.





Più visibilità senza costi aggiuntivi

TrovaOfferteVacanze.it investe direttamente in campagne Google Ads e Facebook Ads, attività di SEO e content marketing per posizionare le strutture in primo piano sui motori di ricerca, e gestione dei social network. Tutto questo senza chiedere percentuali sulle prenotazioni.

Un’opportunità per le strutture dell’isola

Per la Sardegna significa avere uno strumento concreto per raggiungere nuovi clienti in Italia e all’estero, valorizzando l’unicità del territorio. “Ogni euro che spendiamo in pubblicità – spiegano da BeRevenue, l’azienda che ha sviluppato il progetto – è un investimento diretto nella visibilità delle strutture partner, senza commissioni aggiuntive.”

Le strutture interessate possono registrarsi gratuitamente e iniziare subito a beneficiare dei vantaggi del contatto diretto.

Per iscriversi: www.trovaoffertevacanze.it