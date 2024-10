I recenti cambiamenti che hanno interessato il nostro territorio, ma soprattutto i cambiamenti epocali che interessano tutto il sistema economico e sociale, impongono anche alla nostra comunità unanuova visione dell’organizzazione amministrativa, di nuovi orizzonti e di nuovi obbiettivi.

Le strade che portano a Ovodda, i servizi che si dovranno gestire all’interno delle nuove e vecchie forme di aggregazione amministrativa ( Unione dei Comuni, BIM, GAL....), le iniziative che dovranno essere assunte per frenare lo spopolamento, l’organizzazione scolastica e sanitaria, la sicurezza e la creazione di nuove opportunità di lavoro sono i temi su cui dovremo confrontarci; prima all’interno della nostra comunità e poi con i paesi limitrofi, per dare un futuro alla nostra gente e in particolare ai nostri giovani.

Per questo abbiamo costituito il movimento “Ovodda Democratica” con l’intento di raggruppare le migliori energie della nostra società disposte a mettersi al servizio del nostro Paese.

Una sfida ardua, che intendiamo accettare!

Ovodda Democratica nasce dall'idea di un semplice cittadino ovoddese che in questi ultimi dieci anni ha contribuito ad amministrare questa comunità.

Un gruppo aperto di persone pronte ad accogliere consigli, proposte e stimoli che potranno, anzi, dovranno arrivare da tutti coloro che hanno a cuore il presente e il futuro di Ovodda e dell’intero territorio.

Nessun confine ideologico, nessun confine partitico ma un unico e comune obiettivo: lavorare per l’interesse generale, responsabilmente, uniti da un forte senso di appartenenza alle nostre radici che sono la base per proiettarci nel futuro.

Il nostro ambiente, la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra qualità della vita, la nostra gente, l’esperienza dei nostri anziani e l’entusiasmo dei nostri giovani sono il grande patrimonio su cui investire guardando al mondo d’oggi e alla tecnologia che ci apre al mondo intero.

Investendo su tutto questo possiamo guardare al futuro con fiducia, lavorando con passione e dedizione.

Ovodda Democratica vuole essere tutto questo!

Ovodda Democratica sei anche tu!