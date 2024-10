Nasce "Monastir Solidale". La Sindaca Luisa Murru: "Orgogliosa dei miei concittadini" E' grazie alla volontà di Avis, Pro Loco, Protezione Civile "Orsa" , Comitati, Associazioni, SOS Monastir e l'Amministrazione Comunale che nasce l'iniziativa "Monastir Solidale", nata per sostenere i cittadini di Monastir in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. Tanti gli esercizi commerciali che hanno aderito alla raccolta alimentare promossa dalle associazioni locali, con i cittadini di Monastir che stanno contribuendo attraverso la "spesa sospesa" o con le donazioni sul conto dell'Avis.

"In questi giorni più che mai sono orgogliosa di rappresentare Monastir e ancor più di farne parte" commenta la sindaca Luisa Murru. "Il nostro paese sta dando prova non solo di grande maturità, ma sopratutto di unione e solidarietà: signore che preparano e distribuiscono mascherine, persone che si preoccupano di malati e anziani soli, esercenti che offrono il loro prodotto, la Caritas che continua a fare distribuzione, l'Avis, l'Orsa e l'Sos Monastir che lavorano per il benessere dei cittadini.

In queste ore sta prendendo piede l'iniziativa della "Spesa sospesa" e tante persone e associazioni si stanno muovendo per altre iniziative. Si sta creando una forte rete tra associazioni, esercenti, cittadini, Forze dell'Ordine e Comune che sarà di aiuto a tutti noi per superare questo periodo di grande difficoltà. Tutti abbiamo bisogno di qualcosa e tutti possiamo essere d'aiuto: non dobbiamo temere di chiedere e neanche di dare" conclude la prima cittadina del paese del basso Campidano. E' possibile seguire l'iniziativa sulla pagina facebook "Monastir Solidale".

https://www.facebook.com/Monastir-Solidale-105574947765028/?