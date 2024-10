Da pochi giorni è nata in sardegna la prima società di servizi meteorologici professionale meteosardegna.it sponsorizzata in toto dal colosso nazionale Meteogiornale.

I soci che cureranno le rubriche sono il meteorologo Matteo Tidili ed l'agronomo Ivan Gaddari.

"Le radici del servizio" spiega Tidili "poggiano su un modello di previsione ad altissima risoluzione creato appositamente per la Sardegna sul quale verranno poi elaborate previsioni automatiche per tutta l'isola. Verranno poi ideate delle rubriche per la prevenzione degli eventi estremi, meteo per il mare, per la navigazione, il trekking, le attività all'aria aperta, la pesca e lo sport. Inoltre ci sarà nel portale una forte interattività con i lettori con spazi per i video e fotografie. Esiste poi un'appendice, agrometeosardegna.it, con servizi meteo dedicati all'agricoltura. Al momento sono attive da 48 ore le pagine ufficiali Facebook dei due servizi mentre i portali saranno operativi dopo Pasqua.