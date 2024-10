La nuova agricoltura passa anche dagli smartphone con l'informazione giusta e in tempo reale. TerraInnova è la nuova app di Coldiretti: è stata presentata a Nuoro all'istituto tecnico agrario Bernardo Brau, davanti a 300 giovani agricoltori provenienti da tutta la Sardegna. L'incontro, promosso dalla Coldiretti, ha coinvolto anche l'ordine degli agronomi e l'Università di Nuoro.

La nuova app è stata presentata dal responsabile nazionale delle politiche economiche di Coldiretti Stefano Leporati: "E' uno strumento utile e pratico che può essere scaricato da tutti gratuitamente; è una app nazionale, ma che informa in tempo reale su tutti i bandi della propria regione. L'utente deve fornire tutte le proprie informazioni dando la possibilità al nuovo strumento di potergli dare in tempo reale solo le informazioni che interessano. Le informazioni fornite vanno dalla pubblicazione alla scadenza dei bandi del Psr, ai prezzi nelle principali piazze dei prodotti. Non solo - ha aggiunto - TerraInnova informa anche sugli eventi agricoli e sul meteo. Il prossimo passo sarà l'inserimento della banca delle Terre il database dei terreni pubblici ad uso agricolo che vengono messi in vendita ideato dal ministero alle Politiche agricole".

"Coldiretti - ha detto il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba - da tempo ha creduto e investito sui giovani e la giornata di oggi conferma quanto la più grande organizzazione agricola d'Europa sia al passo con i tempi di una nuova leva di agricoltori avidi di conoscenza".

E Giovanni Sechi, sempre di Coldiretti, ha evidenziato che "gli investimenti in nuove tecnologie e formazione possono usufruire dei finanziamenti europei messi a disposizione dal programma di sviluppo rurale. Un programma particolarmente attento ai giovani - ha detto Sechi - che ha riservato un discreto gruzzolo ai ragazzi dai 18 ai 41 anni".