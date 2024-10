Il 13 ottobre scorso a Cagliari è stata costituita con atto pubblico notarile la Fondazione ITS BLUE ZONE per la per valorizzare gli elementi distintivi e attrattivi del territorio noto per l’alta speranza di vita.

Il Consorzio Universitario di Nuoro (Uninuoro), su mandato degli enti consorziati (Comune di Nuoro e Provincia di Nuoro) è tra i soci fondatori. della neonata Fondazione.

Il partenariato pubblico privato vede inoltre la Presenza dell’Istituto IANAS di Tortolì, della Provincia di Nuoro, della Camera di Commercio di Nuoro, e di altri soci privati operanti nell’abito della formazione e dell’innovazione.

Il progetto di costituzione della fondazione nasce nel 2019 ed ha richiesto un lungo lavoro preparatorio per giungere oggi all’avvio .

La Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro e costituisce una scelta strategica per i soci pubblici e privati presenti nella compagine fondativa.

In particolare, opererà filiere del turismo delle attività e beni culturali con l’intento di rafforzare i processi di integrazione e connessione tra i vari operatori locali, per valorizzare gli elementi distintivi e attrattivi del territorio, favorendo la promozione del territorio in un’ottica trasversale, comprensiva di tutti i beni identitari del vasto territorio del Centro Sardegna ricadente nell’area della Blue Zone.

Saranno coinvolte le comunità locali attorno a elementi identitari, culturali, tradizionali, naturali che puntino sulla valorizzazione delle produzioni tipiche.

GLI OBIETTIVI

La Fondazione, vista la presenza di soggetti pubblici e privati operanti nell’ambito della formazione e della ricerca, opera sulla base dei Piani triennali con i seguenti obiettivi:

assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post- secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;

-sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui alle normative vigenti, per diffondere la cultura tecnica e scientifica e identitaria;

-sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui alle normative vigenti, per diffondere la cultura tecnica e scientifica e identitaria; sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;

stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali e le aziende per la formazione continua dei lavoratori.

GLI STRUMENTI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l’altro, svolgere le seguenti attività: