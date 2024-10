Un portale che punta ad essere un faro per i giovani sardi che decidono di trasferirsi a Pisa per studiare, formarsi o semplicemente lavorare e vivere.

E' SardiniaPisa.it, il progetto sperimentale ideato dall'associazione Grazia Deledda di Pisa in collaborazione con lo Europe Direct Regione Sardegna e Europe Direct Provincia di Sassari e illustrato oggi a Cagliari.

Candidato tra una serie di progetti proposti dalle associazioni sarde in Italia e nel mondo, SardiniaPisa.it è stato finanziato dalla Regione Sardegna, che ha riconosciuto l'alto potenziale del servizio che mette in vetrina non solo le occasioni formative, come studi universitari e master, ma anche le opportunità di lavoro assieme a risposte pratiche per trovare casa e muoversi. Una parte del sito è poi riservata alle occasioni di svago e ai programmi europei.

In più nella sede dell'associazione sarda a Ghezzano (Pisa), è stato aperto uno sportello per avere informazioni dal vivo.

La vicepresidente del sodalizio Piera Angela Deriu ha sottolineato l'importanza del sito come "vetrina per la Sardegna", mentre la responsabile della comunicazione del progetto, Tiziana Etzo, ha spiegato che "la novità del portale, rispetto ad altri servizi simili già attivi, riguarda la capacità di riassumere in un unico contenitore una grande mole di informazioni e rendere le informazioni fruibili ai ragazzi sardi che scelgono di formarsi nei tre Atenei di Pisa".