Nasce a Orosei il Consorzio turistico, fortemente voluto dall’assessore Gianni Vardeu, che coinvolge tutte le imprese del territorio.

“Il nostro centro conta su ottanta imprese, tutte aderenti, e 7mila posti letto tra alberghi, b&b, agriturismi, case in affitto e resort. Ma non solo – ha detto l'esponente della Giunta Canzano – abbiamo guide turistiche, bar, ristoranti, supermercati e svariati negozi di diverso genere. Ciò che finora forse mancava era un vero e proprio Consorzio che riunisse tutti gli operatori di questo settore”.

Sergio Appeddu è stato eletto presidente del consorzio che potrà contare su Pietro Silba, il suo vice. Michele Flore, invece, è stato nominato, segretario.

“Mi sono messo a disposizione del Consorzio che sta muovendo i primi passi. E’ uno strumento che non vuole essere politico ,ma il modo di raggruppare le imprese turistiche e non solo - sono le parole del presidente, 40 anni, imprenditore nel settore turistico, titolare di supermercati a Orosei -. Naturalmente l’obiettivo è quello di trarre dei benefici, principalmente per i consorziati ma anche quello di andare a promuovere il territorio che qualifica il comune di Orosei".

Sergio Appeddu spiega anche che stanno “lavorando in maniera serrata per avere contati con i vari tour operator e le aziende che dovranno andare a offrire servizi ai consorziati. Ovviamente ci sono grandi progetti e aspettative per quanto riguarda i rapporti con i tour operator a livello trasporti con navi e aerei. Stiamo andando a contrattualizzare per tutti i consorziati una serie di servizi. Certamente ne trarranno beneficio anche i turisti che usufruiranno dei servizi del Consorzio che andrà a gestire il nascente ufficio turistico che sarà in piazza del Popolo, ufficio che andrà ad offrire una serie di servizi a beneficio del turismo oroseino. Si parla di energia elettrica, biancheria ma sarà anche un consorzio di acquisto”.

Infine, l’assessore al Turismo Gianni Vardeu ha precisato che “si tratta di uno dei consorzi più grandi dell’Isola come numero di componenti e posti letto. Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro dell'attuale amministrazione comunale. Abbiamo voluto fare questa scelta per coinvolgere tutti e creare un’offerta di servizi per il turismo.

Nella foto: Gianni Vardeu, assessore al Turismo