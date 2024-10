Nasce in Sardegna una nuova realtà per la promozione turistica e commerciale: è il Consorzio Regionale dei Centri Commerciali Naturali.

Di progetti e di obiettivi ne ha parlato il presidente Gianluca Mureddu con l’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Gianni Chessa, in occasione del primo incontro istituzionale del Consorzio, tenutosi proprio questa mattina.

“Per mesi si è lavorato a un programma di sviluppo che possa sancire l’opportunità di crescere ulteriormente – ha detto Mureddu -. Ci troviamo a un passo dalla piena operatività di un nuovo sistema di gestione e di promozione del territorio. Singole realtà, custodi di valori identitari unici, confluiscono in una piattaforma programmatica e organizzativa comune, che presenterà la Sardegna in una veste inedita, attraverso un viaggio cosiddetto ‘esperienziale’”.

Il nuovo Consorzio sta compiendo i primi passi: dalla ideazione, allo studio e alla strutturazione di un’offerta turistica condivisa e portatrice di radici e cultura. Si rivolge anche alle realtà territoriali non ancora attrezzate, per poter garantire la fruibilità di un percorso multisensoriale di livello, per ampliare la rete degli altri associati al progetto e supportare i nuovi associati in tutti gli step necessari.

“Solo in questo modo, attraverso un sistema rodato di cooperazione, ci si potrà proporre su un mercato di buyers internazionali o di singoli viaggiatori”, ha continuato Mureddu.

Per il presidente “una delle formule che risulteranno più efficaci è senz’altro legata all’organizzazione di eventi specifici che potranno veicolare il messaggio identitario del territorio: una proposta integrata che preveda la valorizzazione del patrimonio enogastronomico, l’originalità e il comfort delle strutture ricettive coinvolte, le sfumature forti di un percorso della conoscenza indimenticabile, fatto di incontri, di immagini, di profumi e di suoni. Questo sarà il marchio di qualità del consorzio regionale, dove ogni CCN sarà un valore primario: miscelare tradizione, artigianato, natura, storia, il DNA gastronomico e culinario, le radici, in un prodotto turistico originale”.

Il presidente Mureddu ha quindi sottolineato: “Ogni azione concepita, studiata, perfezionata internamente nella rete operativa dei CCN si completerà nella collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche o nella interazione costruttiva con altre associazioni, consorzi in gemellaggio con altri CCN o altri enti locali. Una rete che rappresenterà più di settecento imprese, che avrà un maggior peso specifico rispetto alle singole realtà locali, maggiore possibilità di accedere a finanziamenti a sostegno di una maggiore promozione della Sardegna”.

“Ci troviamo di fronte a un’enorme opportunità. Il progetto della rete dei CCN nasce dalla volontà di esaltare le specificità e le potenzialità di ogni singolo territorio associato con al centro la persona, lo sviluppo di relazioni poi il profitto, che ha una ricaduta sociale, etica e sostenibile”, ha concluso il presidente del Consorzio Regionale dei Centri Commerciali Naturali.